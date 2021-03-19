تركيا توجه رسالة جديدة الى مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أكار، خلال كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تسعى إلى "تقاسم عادل لثروات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بين دولها في إطار القانون الدولي، وبناء مستقبل مزدهر وسلمي سويا".

وكرر وزير الدفاع التركي أن "بلاده ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان".

© AFP 2021 / KAYHAN OZER

وأشار إلى أن "بلاده تتوقع نهجا مماثلا من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار".

وتابع قائلا

"نعلن بكل وضوح أننا لا نطمع في حقوق وأراضي أحد، إلا أننا مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا. سنصبح شهداء ومحاربين قدامى لكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا".