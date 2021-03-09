عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطور هاتفا جديدا بقوة شحن 200 وات

الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365

تسابق شركة ”شاومي“ الصينية الزمن عبر تقديم أحدث ابتكاراتها بقطاع الهاتف الذكي، من خلال العمل على أهم ميزتين يمكن أن تتضمنهما الهواتف الجديدة؛ وهما الارتقاء بأداء الكاميرا ودعم الشحن السريع، حيث يجري العمل على هاتف جديد بتقنية الشحن السريع بقدرة 200 وات في مختبرات العملاق الصيني، كما جاء بتقرير لموقع ”غيزتشاينا“.



وذكر التقرير استنادا إلى مصادر صينية، أن ”شاومي“ تستعد لإطلاق هاتف جديد، يُعتقد أنه يتبع خط Mi Mix، بالسوق بحلول الربع الثاني من عام 2021 وحاليًا في مراحل تطويره النهائية.

ونقل التقرير عن مدون تقني معروف، أن ”شاومي“ تختبر حاليًا منتجًا رئيسا جديدًا، مقررا مبدئيًا طرحه لأول مرة في النصف الثاني من العام، سيكون أول هاتف ذكي سريع الشحن بقوة 200 وات، إضافة إلى ذلك، سوف يدعم هاتف شاومي المستقبلي هذا الشحن اللاسلكي عالي الطاقة والشحن العكسي.

ومعروف أن أسرع هاتف ذكي من ”شاومي“ هو Xiaomi Mi 10 Ultra، يدعم الشحن بقوة 120 وات، لذلك عندما تطلق ”شاومي“ هاتفها الجديد بشحن 200 وات، سيصبح أسرع جهاز شحن في العالم.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون هاتف Mi Mix 4 مزودًا بجيل جديد من الكاميرا ذات الشاشة الفرعية، والتي ستسمح بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة عالية جدًا.

في هذا السياق، أعلن المحلل روس يونغ، مؤخرًا أنه سيتم إطلاق أول هاتف ذكي من ”شاومي“ بهاتف ذكي قابل للطي تحت اسم Mi Mix 4 Pro Max.