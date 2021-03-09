أمير قطر ووزير الخارجية السعودي بحثا سبل التعاون الأمني بين البلدين

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ايلاف من الدوحة: وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في إطار زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لأمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الأمير فيصل بن فرحان اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

وحضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أركان الداود.

وتأتي هذه الزيارة بعد المصالحة الخليجية مع قطر في قمة العلا. وقد تبعها عدة اتصالات بين الأطراف كافة. وفي سياق آخر، أعربت قطر اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديد لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران، واعتبرت استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.