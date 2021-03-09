التحالف يدمر 10 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت المدنيين في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد 10 مسيرات مفخخة جميعها ودمرها، لأنها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، معلنًا في البداية اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 مسيرات أخرى، ليعلن لاحقًا عن تدمير طائرتين مسيرتين، ما رفع العدد إلى 10 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا، وكذلك رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد سابقًا رصد إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرات مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى. مضيفًا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد أن قوات التحالف تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان.

وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 مسيرات خلال 24 الساعة ماضية، وجميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.