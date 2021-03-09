شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 24 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 8225 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و225 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 313 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 238 ألفًا و17 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 595 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و601 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 274 حالة، إلى جانب 100 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.