حمدوك يتوجه إلى السعودية غدا للقاء محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حمدوك يتجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يرافقه فيها وزراء شؤون مجلس الوزراء والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي.

كما يرافقه وزراء الزراعة والغابات والاستثمار والتعاون الدولي ومدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي.

ولفتت الوكالة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء الوفد المرافق لقاءات مع نظرائهم السعوديين، خلال الزيارة.

وقالت الوكالة إن تلك الزيارة تأتي تعبيرا عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أنها تبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.