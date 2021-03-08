تونس تتلقى أول دفعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل غدا الثلاثاء من روسيا، كمية أولى من لقاحات (كوفيد 19) من نوع سبوتنيك".

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وأوضح بيان الرئاسة أن الدفعة الأولى ستتكون من 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص، وستعقبها خلال الأسابيع القادمة وصول كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص.

وختمت الرئاسة بيانها بالقول:

بتضافر جهود كل الجهات المختصة المدنية والعسكرية، سيتمّ توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

أعلنت تونس، الأسبوع الماضي، تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس، على أن يلتزموا بتقديم تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، والدخول في الحجر الصحي الذاتي، فضلا عن تمديد ساعات فتح المقاهي.