شكرا لقرائتكم خبر عن «البيت الأبيض»: سندعم «المملكة» في الدفاع عن أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه سيدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وقال البيت الأبيض إن “هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر” بحسب “العربية”.

وأضاف: “نتعاون مع السعودية بشأن الهجمات المستمرة من جانب الحوثيين”، مؤكدا أن المملكة تواجه “تهديدات أمنية جدية من الحوثيين”، وكذلك المنطقة بأكملها. وشدد على “مواصلة العمل بشكل وثيق مع السعودية”.

وفي وقت سابق، أدانت السفارة الأميركية، الاثنين، محاولات الاعتداء الأخيرة للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأميركية لدى المملكة في على “تويتر”: ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

وأشارت إلى أن واشنطن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: “إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فشلت، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وقالت وزارة الدفاع، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران “اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.