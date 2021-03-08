شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة: "اللهم احفظ وطنى حبيبى وانصر جنودنا على الحدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالدعاء إلى الله طالبًا النصر لجنود المملكة العربية السعودية الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم من أجل حماية بلاد الحرمين الشريفين.

وعبر السفير أسامة نقلى، عن دعمه للجنود السعوديين على الحدود، بنشر صورة لأفراد من القوات السعودية وهم يؤدون الصلاة أمام إحدى الآليات العسكرية التابعة لهم، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



تغريده السفير السعودي بالقاهرة

وقال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، فى تعليقه على الصورة، "اللهم يا ناصر المؤمنين، يا قوى يا عزيز، إن لنا جنوداً على حدودنا قد بذلوا أموالهم وأنفسهم لحماية بلاد الحرمين الشريفين، وعبادك المؤمنين.. اللهم نصرك الذى وعدت، اللهم انصرهم نصراً مؤزراً عاجل غير آجل، واحفظهم بعينك التى لا تنام يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين".



تغريدات السفير السعودى على تويتر

وأضاف السفير أسامة نقلى: "اللهم احفظ وطنى حبيبى السعودية، واكتب له الخير كله عاجله وآجله، اللهم أدم التوفيق والسداد على قادة بلادى وولاة أمره وسددهم، اللهم مدهم بالقوة والعزم فى خدمة دينك ورعاية مصالح العباد والبلاد.. اللهم من أراد السعودية بشر فرد كيده فى نحره".