شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يبحثان تعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الحكومة اليمنية ، اليوم الأحد ، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يمثله الممثل المقيم للبرنامج في اليمن اوكي لوتسما، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين وجهود الإسهام في تحقيق السلام والتعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، حيث تم استعراض طبيعة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتأثير كورونا (كوفيد-19)، ومدى الاستقرار الكلي والحالة النقدية، والوضع المالي، وخطط وجهود واحتياجات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية مختلف القطاعات الحيوية والتستراتيجية المهمة وتخفيف معاناة المواطنين جّراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وألقت بظلالها القاتمة على شتى مجالات وجوانب الحياة.

كما تم مناقشة قضية خزان النفط الخام صافر وتعنت الحوثيين وخطرها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية،بالإضافة إلى متطلبات التعافي الاقتصادي، وتدخلات البرنامج الأممي والعمل نحو برمجتها على أساس اللامركزية، من خلال وضع إطار بشأن الإدارة التكيفية، وجهود البرنامج الأممي في معالجة عجز قطاعات التنمية الإقتصادية، وبرامجه لدعم بناء السلام والاستجابة لجائحة كورونا، وسُبل إدخال أولويات مستجدة للبرنامج بالتنسيق مع الحكومة، وتعزيز العمل على العلاقة بين السلام والتنمية والإغاثة، والعمل على صياغة وتطوير إطار اجتماعي اقتصادي، ومواصلة الاستثمار في دعم بناء السلام بالشراكة مع المبعوث الأممي لكي يسير هذا جنبا إلى جنب مع تعزيز استدامة التدخلات، بما في ذلك خلق فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.

وأشاد وزير التخطيط اليمني الدكتور واعد باذيب ممثل الحكومة اليمنية بالاجتماع بجهود الأمم المتحدة وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم اليمن بهذه الظروف الاستثنائية والمساهمة في إحلال السلام ودعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة، موضحا أن تقديم البرنامج الإنمائي خطة بدلا عن تمديد البرامج السابقة والاعتماد على خطط استجابة سنوية، خطوة إيجابية نحو الانتقال من مرحلة العمل الإنساني إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق اليمن، ومدخلا للبرامج المستدامة للسلام والاستقرار في اليمن.

من جهته أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اوكي لوتسما، حرص البرنامج على دعم اليمن في مجالات دعم الاقتصاد والتنمية والبناء المؤسسي للدولة وبناء السلام والحوكمة الشاملة وسُبل العيش، وكذا تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرنامج والوزارات، مشيرا إلى إنجازات البرنامج بعدد من المجالات خلال المرحلة الماضية، ونهج البرنامج والترابط بين التنمية الإنسانية والسلام.