حزب سوداني: العلاقة مع مصر أزلية وعودة حدودنا مع إثيوبيا مهمة الجيش

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء السودانية، بيانا للحزب بمناسبة زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى السودان والتي استغرقت يوما واحدا.

واعتبر الحزب أن زيارة السيسي إلى الخرطوم تأتي في توقيت هام، وأنه لا سبيل إلى أي قرار أحادي في مسألة سد النهضة.

وتابع البيان أنه على الأطراف التوافق على الآلية الرباعية للوساطة لنزع فتيل الأزمة وتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

وأكد الحزب على أن سيطرة القوات المسلحة السودانية على الأراضي الحدودية مع إثيوبيا والتي "فرط فيها النظام المباد" يعتبر من واجبات الجيش السوداني.

وبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي.

وناقش السيسي والبرهان "تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد". مشددان على "رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق".

وأكد الرئيس المصري، دعم القاهرة، "للمقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة".