الإمارات تعلق على الهجوم الذي استهداف المدنيين في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وعبرت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية الشقيقة اليوم، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى أن "يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية، والمدنية، وأمن واستقرار المملكة".

وأوضحت أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ويعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما جددت الوزارة، "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مشيرة إلى أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة.

وقال التحالف، "اعترض ودمر 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابية من المليشيا".

وصعد "أنصار الله"، مؤخراً، هجماتهم بالطائرات المسيرة على القوات الحكومية في محافظة مأرب، بالتزامن مع احتدام المعارك بين الجانبين فيها، إذ أعلن الجيش اليمني، السبت الماضي، إسقاط طائرتين مفخختين في جبهتي الكسّارة والمَخْدَرة شمال غرب وغرب مأرب، غداة إسقاط طائرة مماثلة في جبهة المَشْجَح بمديرية صِرواح غربي المحافظة ذاتها.

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.