صحفي عماني يكشف عما سببته المصالحة الخليجية لأمريكا وعلاقة الأمر بخاشقجي

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية، حاتم الطائي، في حديثه لمنتدى صحيفة البلاد البحرينية، عن ارتباك أمريكا نتيجة المصالحة الخليجية، وهو ما أدى بها للبحث في ملفات أخرى.

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وأشار الطائي إلى أن أمريكا تعرضت لأزمة كبيرة بعد اقتحام الكونغرس، وهو ما أدى بها لفتح ملفات خارجية تغطي بها الأوضاع الداخلية.

واعتبر الطائي أن أمريكا وجدت في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ضالتها، وهو ما أدي بها للحديث مرة أخرى عن القضية "رغم تكلفل القضاء السعودي بها، ومعاقبة المتهمين".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الرؤية أن تقرير الاستخبارات الأمريكية "مجرد تخمينات ومزاعم لا يدعم بأي وجهة نظر".

وأصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، في سفارة بلاده في تركيا.

ولاحقا ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".