شكرا لقرائتكم خبر عن طرح منافسة لتصميم وإقامة سوق متنقل للتمور في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم الأحد، عن طرح منافسة تصميم وتنفيذ وإقامة سوق متنقل للتمور في المملكة.
وأكد المركز في تغريدة على “تويتر”، أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو 21 مارس الجاري، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الشروط والمواصفات والمستندات الخاصة بالمناقصة عن طريق برنامج المشتريات الحكومي “اعتماد”.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن قيمة سحب كراسة الشروط تبلغ 3000 ريال.
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