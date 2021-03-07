شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن مقتل 3 جنود فى انفجار لغم أرضى جنوب غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل ثلاثة جنود من الجيش الوطنى الصومالى، فى انفجار لغم أرضى فى منطقة (باكول) جنوب غربى البلاد، وقالت مصادر إن عربة كان يستقلها الجنود اصطدمت بلغم أرضي في بلدة واجيد في محافظة (باكول) مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة ستة جنود آخرين في الهجوم.