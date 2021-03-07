بينهم ضابط سعودي… فيديو لمراسم دفن رفات 9 من ضحايا حرب الخليج في الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، التعرف على هوية 9 رفات بشرية لأشخاص فقدوا خلال "حرب الخليج"، وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين، وبينهم مواطن سعودي، بحسب قناة العربية" السعودية.

وجرى دفن الرفات، ومن ضمنهم رفاة الضابط السعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي، في مقبرة الصليبيخات بالكويت.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تمّ التعرف على الرفات عقب إجراء تحليل للحمض النووي ومطابقته مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وقالت اللجنة إنه عُثر على الرفات في موقعي دفن في قضاء السماوة في العراق في شهر مارس/آذار 2019، لافتة إلى أنه سيتمكّن أخيرا أقارب الضحايا المفقودين من استيضاح ومعرفة مصيرهم، وذلك بعد 30 سنة من الانتظار المؤلم.