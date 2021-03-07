شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، امس السبت تسجيل 156 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفا و104 حالات ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و10 حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و946 حالة، بعد شفاء 122 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.