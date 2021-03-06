تشويه تمثال ابن خلدون في تونس... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتمثال الكائن في ميدان يحمل اسمه، بعد أن وضع المحتجون عليه رسومات وشعارات.

ولفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن تمثال ابن خلدون كان تم إعادة تهيئته مؤخرا بتكلفة 140 ألف دينار.

© Sputnik . Mariem Gdira

وتجمع محتجون تونسيون أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها.

وقال زياد لخضر القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" لرئيس الحكومة "ستبقى الايقافات في صفوف الشباب وصمة عار في تاريخك لأنها لن تحدث طيلة عشر سنوات وحدثت في فترة توليك وزارة الداخلية بالنيابة وهذا دليل على تدهور الحريات في تونس".

وأضاف لخضر أن البلاد اليوم في وضع خطير ولا يمكن أن يكون الحوار مطية للتغطية على مطالب الشعب.

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.