رجال الإطفاء في دبي يحققون أمنية طفل يوم ميلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وتلقت إدارة الاتصال الحكومي رسالة من أسرة الطفل خالد عبد الله جوهر، البالغ من العمر 3 سنوات، تعرب فيها عن إعجابه بشخصية رجال الإطفاء ومهنتهم السامية، متمنين أن يقام عيد ميلاده هذا العام بين رجال خط الدفاع الأول للدفاع المدني بدبي، وفقا لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد خبير علي حسن المطوع مساعد، أن استجابة الدفاع المدني بدبي السريعة لتحقيق أمنية الطفل، "ترسخ العلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع وتضاعف ثقة أفراده فيما تلعبه الإدارة من دور إنساني".

وأوضح العميد مساعد "أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تضع في تقديرها ثقة أفراد المجتمع في كل ما يؤدي إلى تأكيد الحضور المشرف في جميع الأوقات والمناسبات والمجالات الحياتية المختلفة لتحقيق التطلعات المرجوة ضمن هدفها الرئيسي سلامة الأرواح والممتلكات".

وأكد أيضا على "أن التواصل الاجتماعي يأتي ضمن أولويات حكومة دبي وتوجهاتها لتحقيق أفضل مؤشرات السعادة في المجتمع، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحياة كريمة مطمأنة، وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش ودور الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه".