شكرا لقرائتكم خبر عن قوات «التحالف» تعرض مقطعاً يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عرضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف دقيق ومباشر لعناصر حوثية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة تجاه المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” العملية العسكرية الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية التي تطلق الطائرات المفخخة، حيث كانوا يجهزون لإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاهالمملكة، وهم يرتدون عناصر ملابس مدنية لنقل الطائرة عبر مركبات مدنية، قبل أن يتم استهدافهم من قوات التحالف والقضاء عليهم.
ويتبين من المقطع أنه تم تحديد المكان الذي توجد فيه العناصر الإرهابية بدقة كبيرة، قبل أن يتم استهدافهم والقضاء عليهم قبل إطلاق الطائرة المفخخة.
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