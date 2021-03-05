المرصد الألماني: 93 زلزالا تضرب مصر في شهر واحد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المرصد قوله بأن شدة الزلازل التي تعرضت لها مصر تباينت فيما بينها، حيث وقع زلزالان بقوة 4.0 أو أعلى، و4 زلازل بين 3.0 و4.0، و29 زلزالًا بين 2.0 و3.0، و62 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادة.

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في السياق ذاته، تعرضت مصر لزلزالين، أمس الخميس، الأول في جنوب الجيزة بقوة 2.8 ريختر على مسافة 20 كيلو متر، والثاني في جنوب شرم الشيخ بقوة 1.9 ريختر على مسافة 10 كيلو متر في حدود الساعة 9 مساءاً دون وقع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قد رصدت وقوع هزة أرضية في مصر، يوم الجمعة 19 فبراير/شباط، بقوة 4.6 على مقياس ريختر، وذلك في الصحراء الغربية.

ووقعت الهزة الأرضية، على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان، بحسب موقع "مصراوي".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 10:40 دقيقة، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 22.91 شمالا، وخط الطول: 28.71شرقا، وعلى عمق 12 كم.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد إليه أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر جراء تلك الهزة.