شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق مسار نفق الأمير ماجد لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء الخميس، إغلاق مسار نفق الأمير ماجد المتجه من الجنوب إلى الشمال لمدة 48 ساعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم غدٍ (الجمعة) الساعة 12م.

وأشارت أمانة محافظة جدة أن سبب إغلاق المسار؛ للقيام بأعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.