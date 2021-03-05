شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تحذر من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة.. تستولي على حساباتكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت منصة أبشر، المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

وطالب “أبشر” جميع المواطنين والمقيمين بأن لا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، وحذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة والتي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصاً على سلامة تعاملاتهم.

وأكدت “المنصة” على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال (المنصة الإلكترونية)، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل و جوجل و هواوي، و أجهزة الخدمة الذاتية.

يذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم تقديم الخدمات الإلكترونية لهم في أسرع وقت، ويُفاجأ الضحية بأنه تم النصب والاحتيال عليه وتسريب بياناته الشخصية.