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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الرتب والأنواط المخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية.
وتمكنت خلال الجولة من ضبط 55 بدلة عسكرية، و200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين يعملان دون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
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