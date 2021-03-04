السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة الإخبارية السعودية، عن التحالف قوله إنه "اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان جنوبي البلاد".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية"، مشيرا إلى أن أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

كما أعلن يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، استهداف شركة أرامكو السعودية في مدينة جدة. وقال سريع في تغريدة عبر تويتر: "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس 2 وكانت الإصابة دقيقة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.