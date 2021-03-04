مساعد قوة "القدس": قاسم سليماني دحر تنظيم "داعش" الذي كان صنيعة أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العميد قاسمي في تصريح له أمس الأربعاء في ميناء غناوة بمحافظة بوشهر جنوب إيران: أن الشهید سلیماني تمكن من هندسة قدرة ايران الدفاعية كأهم عنصر دولي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

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وأضاف: "الشهيد سليماني دحر تنظيم داعش الإجرامي الذي كان صنيعة أمريكا ويهدف لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع: "الدولة التي تمتلك الكثير من الثروات وتعد ضمن القوى العسكرية الخمس الأولى في العالم لا ينبغي أن تعاني من مشكلة من الناحية الاقتصادية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.