محاولات أممية لعقد لقاء بين جميع الأطراف اليمنية لتحريك الملفات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأضافت كروسلاك، خلال لقائها مع رئيس فريق جماعة "أنصار الله" في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات من الحديدة وموانئها، اللواء علي الموشكي، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نحن على تواصل مع الطرف الآخر (في إشارة إلى فريق الحكومة اليمنية) وننتظر عودتهم للقاءات وتنفيذ اتفاق السويد".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأكدت المسؤولة الأممية أن "الحوار كفيل بحل جميع الإشكالات".

من جهته، أبدى رئيس فريق "أنصار الله"، "الاستعداد للقاء الطرف الآخر في الموعد الذي تحدده الأمم المتحدة لحلحلة الجمود الذي يعتري اتفاق السويد".

وأشار إلى "تقدمهم بمقترح لتسريع آلية تنفيذ اتفاق السويد منذ أكثر من عام وما زال الجمود هو السائد بسبب تعنت الطرف الآخر"، حد تعبيره.

وقال إن "خروقات العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للقوات اليمنية في معاركها ضد الحوثيين) لاتفاق السويد تجاوزت كل الحدود والضحايا يتساقطون يومياً".

واعتبر "احتجاز العدوان سفن الوقود جريمةً تنذر بمخاطر كبيرة"، محذراً من "كارثة إنسانية وشيكة".

وفي آذار/ مارس 2019م، علقت الحكومة الشرعية مشاركة فريقها في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، بعد مقتل ضابط الارتباط في قواتها العقيد محمد الصليحي، بعملية قنص تتهم جماعة "أنصار الله" بتنفيذها، مشترطة التحقيق في الحادثة ونقل مقر البعثة الأممية في الحديدة من مناطق سيطرة الجماعة، مقابل استئناف عمل فريقها في لجنة التنسيق المشتركة.