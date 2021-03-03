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شكرا لقرائتكم خبر عن أنشأ 184 موقعا لتسويق السلع المغشوشة.. حجب متجر إلكتروني صيني مُخالف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، حجب متجر إلكتروني صيني مُخالف، في خكوة استباقية لحماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن المتجر المخالف أنشأ 184 موقعًا لتسويق السلع المغشوشة على المستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في:
– بضائع رديئة ومغشوشة
– عروض وهمية
– إيهام وخداع المستهلك
– عدم الاسترجاع والاستبدال
– عدم تقديم خدمات ما بعد البيع
– إعلانات مخالفة على التواصل الاجتماعي
ورصدت وزارة التجارة أبرز المنتجات المخالفة التي يقدمها المتجر وتمثلت في (أجهزة إلكترونية – عطور ومستحضرات تجميل- حقائب وأحذية وملبوسات – أجهزة العناية الشخصية)
ونصحت الوزارة المستهلك بالشراء من المواقع الموثوقة أو المسجلة في “معروف” وعدم التفاعل مع الإعلانات المسوقة لمواقع مجهولة.
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