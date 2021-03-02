شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الكتابة على القبور؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حكمالكتابة على القبر.
وقال الشيخ الخثلان، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن النبي نهى عن الكتابة على القبر، أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
وأضاف أنه لا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه بها، وقد روي أن النبي وضع حجرا عند قبر عثمان بن مظعون بعد دفنه، وقال: «أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي».
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