تبون عن علاقته بماكرون: ليس لدي عقدة المستعمر السابق ولا أحد يفرض علي قراراتي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد تبون، خلال مقابلة جمعته ببعض ممثلي وسائل الإعلام، أن "العلاقة بين الجزائر وفرنسا ورئيسها طيبة وسمحت بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف"، بحسب موقع "الشروق" الجزائري.

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وأضاف تبون: "فرنسا فيها لوبيات قوية جدا تقوم بالتشويش على العلاقات، وهناك لوبي فقد الجنة الجزائرية ولا يترك أي شخص يقترب من الجزائر".

ونقل موقع "النهار" عن المقابلة، قول الرئيس بخصوص إرسال قوات عسكرية للساحل مثلما قال الرئيس الفرنسي رد رئيس الجمهورية أن "الجزائر لن ترسل قواتها إلى الساحل".

وأكد تبون: "حتى ولو كنا ننوي إرسال قوات للساحل، بمجرد ما قالها ماكرون كنا سنتراجع عن ذلك".

وتابع: "لن أرسل أولاد الشعب للتضحية في مالي أو غيرها لأجل فلان أو غيره".

وأضاف: "ليست لدي عقدة من المستعمر السابق وفرنسا تحسب لنا ألف حساب".

وشدد على أن "الجزائر دولة ذات سيادة ولسنا محمية بل هي دولة أخرى تطبق ما يُملى عليها"، وتابع: لا أحد يفرض عليّ قراراتي وعندما أقرر أنفذ ولو على حساب رأسي".