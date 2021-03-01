تضم وحدات سكنية للقضاة... السيسي يبحث إنشاء مدينة للعدالة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اجتماع السيسي بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، فإن المدينة سوف تضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع "فيسبوك"، إن المدينة سوف تضم "الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أن الوحدات السكنية ستشمل أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.