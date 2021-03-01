وزير الخارجية الأمريكية: على "أنصار الله" الاقتداء بالسعودية والحكومة اليمنية لإنهاء الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا "أنصار الله" للاقتداء بهذا الالتزام.

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وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: "أفاد بأن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب".

ودعا بلينكن جماعة "أنصار الله" إلى وقف الهجمات على مدينة مأرب، ودول الجوار، واستئناف مفاوضات السلام مرة أخرى.

وقال الوزير الأمريكي، خلال كلمة في مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الاثنين: "ندعو الحوثيين لوقف الهجمات عبر الحدود واسئتناف مفاوضات السلام".

وأضاف: "ندعو الحوثيين لوقف الهجمات على مأرب".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في تصريحات بنفس المؤتمر إن اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تبلغ 3.5 مليار دولار مع تدهور الوضع الإنساني وتراجع حجم المساعدات، بالتزامن مع استمرار الحرب بين القوات اليمنية المدعومة بالتحالف العربي وجماعة "أنصار الله".

وأكد غوتيريش أن "التعهدات التي سيتم تقديمها، اليوم، ستمهد لسلام مستدام في اليمن".

من جانبه أشار المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، إلى أن " 20 مليون شخص على حافة المجاعة".

وتابع غيرسلي، بقوله: "نحتاج كذلك إلى 4 مليارات دولار لمساعدة 16 مليون شخص".

واستمر المنسق الأممي، قائلا: "الحل السياسي هو الخيار الأهم لإنهاء الأزمة بشكل مستدام".