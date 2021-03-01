شكرا لقرائتكم خبر عن حكم وقوع الطلاق عبر الرسائل النصية و«الواتساب»؟.. الشيخ «المطلق» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم الطلاق الذي يتم عن طريق إرسال الزوج رسالة نصية عبر الهاتف أو عبر تطبيق الواتساب.

وقال الشيخ المطلق في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”: إن الطلاق عبر الواتساب أو الرسائل النصية أو الهاتف، يقع، لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلَّق عبر الواتساب فقد وقع الطلاق.

وأضاف الشيخ المطلق، أنه إذا راجع الرجل زوجته قبل انتهاء العدة بيوم واحد، ننظر إلى المرأة، فإذا كانت «آيسة أو صغيرة لا تحيض» فتصح الرجعة.

وتابع: أما إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فقد تكون في شهرين أو شهرين وأيام، وفي هذه الحالة فعدة المرأة تكون بالحيض وليس بالأشهر، وعدتها ثلاث حيضات، فإذا انتهت من حيضتها الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عليه، ولا تصح الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد إن كانت لم تصل طلقته إلى الثالثة.