السودان.. الكشف عن "تفاصيل خطيرة" بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد أكد وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، أن نظام البشير أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج الحدود.

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال إن السودان أصبح في وقت من الأوقات يستقبل مجموعات ترتبط بنظام الـ30 من يونيو من الناحية العقائدية والمصالح الإقتصادية.

تصريحات وجدي جاءت خلال مؤتمر صحفي للجنة عقده مساء امس بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي.

ولفت وجدي إلى أن نظام البشير سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبراً لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أنه تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه المؤسسات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان.

وقال: لقد تم تقديم التسهيلات لهذه المؤسسات لمضاعفة هذه الأموال مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.

واكد أن اللجنة كشفت ذلك "بمنهج علمي من خلال تتبع ورصد حركة الأموال وحركة الحسابات، من أين تأتي وكيف يتم التصرف فيها" .

وكشف عن أن اللجنة توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هوعملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.