شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج اليوم الإثنين، حيث ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح في السعودية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ليلاً، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية. وتكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة.. وارتفاع الموج من متر الى مترين، أما حالة البحر فهي متوسط الموج. طقس الإمارات طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.