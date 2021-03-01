عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غضب فتاة أردنية يقودها لتحطيم زجاج 15 سيارة على الطريق صور

الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365

أقدمت فتاة عشرينية في مدينة إربد شمال الأردن، مساء الأحد، على تكسير زجاج عدد من السيارات، وهي تصرخ بشكل هستيري بحسب شهود عيان.



وقال ناشطون على مواقع التواصل ومواقع محلية، إن الفتاة كانت تصرخ وتقوم بقذف زجاج السيارات بالحجارة، ما تسبب بتكسير زجاج أكثر من 15 سيارة كانت متوقفة في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد.

وفي وقت لاحق أعلن الأمن العام إلقاء القبض على الفتاة، بعد تلقيه شكوى بوجود فتاة تقوم بتكسير زجاج السيارات بشكل هستيري ولا يستطيع أحد منعها.

وقال الأمن العام، إنه تم إيداع المتهمة في الحجز لحين عرضها على القضاء الإثنين، بعد تقديم أصحاب السيارات المتضررة شكوى بحقها.

وأبدى نشطاء أردنيون استغرابهم مما أقدمت عليه الفتاة، إذ إن الحادثة تمثل سابقة، إذ لم يسجل من قبل في الأردن واقعة شبيهة بما أقدمت عليه الفتاة.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الفتاة على هذا الفعل الغريب، والذي تسبب بأضرار مادية جسيمة.

ويعاني الأردن من مشاكل اجتماعية فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تعمقت آثارها نتيجة جائحة كورونا، التي تسببت بارتفاع نسب البطالة وبحالة ركود اقتصادي غير مسبوقة.

ويربط علماء الاجتماع بين تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع حالات الجريمة في المجتمع، وهو ما بدأت البلاد تشهده مؤخرا.

ويلقي نشطاء مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن على سياسات الحكومة، التي يقولون بأنها تلجأ لجيب المواطن دائما لسد العجز.