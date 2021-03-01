شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يأمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، وذلك بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية و المحولات، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

كما أعطى الرئيس تبون مهلة أقصاها شهران لإتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال.

من جانب أخر، وجه الرئيس تعليمات بوضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رسو البواخر بالموانئ.