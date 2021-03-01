شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين، على مختلف مناطق المملكة.

وتشير التوقعات إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ونشر موقع طقس العرب تقرير مجمع عن حالة الطقس المرتقبة في المملكة على مدار الأسبوع المقبل.