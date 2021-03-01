شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مؤقت في تطبيق صحتي.. و«الصحة» تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، أن خدمات تطبيق صحتي لا تتوفر الآن بشكل مؤقت.

ونوهت عبر حسابها على تويتر أن العطل المؤقت سببه إجراء بعض أعمال الصيانة.

وأعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا حسب الفئات المستهدفة وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.