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لهذا السبب.. البيت الأبيض يدافع عن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ذلك ردا على سؤال خلال مداخلة مع شبكة "سي إن إن" حول سبب فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على أشخاص يخضعون لسلطة ولي العهد دون توقيع عقوبات عليه.

© AP Photo / Hasan Jamali

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هناك طرقًا أكثر فاعلية للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وأوضحت ساكي أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباراتيا، يرجح أن يكون ولي عهد وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال عام 2018.

وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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