شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يلوح بعدم المشاركة فى الانتخابات العراقية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لوح رئيس التيار الصدرى العراقى، مقتدى الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة إلى الإسراع في تأمين لقاح كورونا لكافة المواطنين، موضحا أن على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشى فى العالم عموما وفى عراقنا الحبيب خصوصا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال زعيم التيار الصدري في العراق: أحث الحكومة للإسراع فى توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة والبدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس، داعيا توفير الكوادر والمفارز الطبية لكى يتم الوصول إلى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها.