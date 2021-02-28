شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الرئيس الجزائرى يأمر بغلق الحدود والمجال الجوى لمواجهة تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يأمر بغلق الحدود والمجال الجوى لمواجهة تفشي كورونا.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و4 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و92 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2983 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و158 حالة، بعد شفاء 122 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.