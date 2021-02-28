قطر تدين الهجوم الصاروخي على الرياض: عمل خطير ضد المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الهجوم "عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وقالت الخارجية: "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

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وجددت الخارجية القطرية "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

ومساء أمس السبت، أحبطت الدفاعات السعودية 7 تهديدات جوية خلال ساعتين، كان أحدها صاروخ باليستي تم إطلاقه تجاه الرياض، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي صباح اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".

فيما قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض المقدم محمد الحمادي، إن فرق الدفاع المدني بالمدينة باشرت مساء أمس السبت، إزالة آثاء حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة السعودية من داخل الأراضي اليمنية، وتم اعتراضه وتدميره.

وأوضح الحمادي أن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.