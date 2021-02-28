الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية بريف الحسكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: " بناءا على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز "مي 35" لأي اعتداء أو إطلاق نار".

وأضاف البيان أن " حدث خلل تقني وفني استدعى الأمر عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية".

وخلص البيان أن " الطاقم لم يتعرض لأي خطر وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية وتسلمت بعدها الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث".

وفي السياق نفسه، نفت الدفاع الروسية الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء السورية "سانا" بشأن سقوط طائرة مروحية روسية غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ومقتل الطيار.