الجيش اليمني يعلن مقتل 6 عناصر من "أنصار الله" في الضالع

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" أن "وحدات من قوات الجيش الوطني، نفذت مساء اليوم، هجوما خاطفا على مواقع يتمركز فيها الحوثيون في قطاع باب غلق غربي مديرية قَعطبة، شمالي الضالع".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأكد المركز الإعلامي "مقتل ما لا يقل عن 6 من عناصر الحوثيين خلال الهجوم الخاطف".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، الجمعة الماضية، مقتل وإصابة 18 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، في مواجهات اندلعت إثر هجومين لقواته على مواقع للجماعة في جبهتي مريس وباب غلق شمالي الضالع.

وسيطرت القوات الحكومية، في 15 ديسمبر كانون الأول الماضي، على مواقع في قرية القهرة الاستراتيجية بمنطقة مريس شمالي قَعطبة خلال عملية هجومية على عناصر الحوثيين، أوقعت 8 قتلى و17 جريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

واتهم الجيش اليمني، جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم، بشن قصف بصواريخ باليستية على أحياء سكنية وقرى آهلة بالسكان في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على "تويتر"، إن "استهداف الحوثيين، الأحياء السكنية في مأرب بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية، تحد صارخ للقوانين التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر".

وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اتهم، مساء الجمعة، جماعة "أنصار الله" بإطلاق 5 صواريخ باليستية على مدينة مأرب، معتبرا ذلك "تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2564)، الذي دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب".