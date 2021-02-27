إصابة جندي إسرائيلي برصاصة طائشة من مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش في بيانه: "أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة الليلة الماضية نتيجة شظايا نتجت على ما يبدو من إطلاق نار طائش من اتجاه مصر، خلال نشاط بالقرب من الحدود، في منطقة لواء باران الإقليمي".

ولواء "باران" يقع ضمن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وهو مسؤول عن منطقة النقب الغربي والحدود مع مصر.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد تم نقل الجندي المصاب لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى، فيما يجرى التحقيق في ملابسات الحادث.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يصاب فيها جنود إسرائيليون بحروح ناجمة عن شظايا إطلاق نار من الجانب المصري، وفق تقارير عبرية.

وفي 13 من الشهر الجاري، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح طفيفة خلال تبادل لإطلاق النار وقع بين القوات المسلحة المصرية وعدد من مهربي المخدرات على الحدود الإسرائيلية المصرية، على ما نقلته حينها قناة " i24news".