شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 2584 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 4 .386 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 2584 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 386 ألفا و496 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4675 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات بلغ 2447 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 346 ألفا و287 حالة.