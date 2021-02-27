البطريرك الماروني: نحن بصدد مواجهة حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع من بكركي، أن بلاده بصدد مواجهة حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى، وكان الانقلاب الأول على وثيقة الوفاق الوطني.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، مساء اليوم السبت، تابع الراعي:

عاش لبنان الواحد والموحد، لبنان الحيادي الناشط والإيجابي، لبنان السيد والمستقل، لبنان الحر والقوي، لبنان الشركة والمحبة، عاش لبنان.

واستطرد البطريرك الماروني "أتيتم من كل لبنان، على الرغم من أخطار الجائحة لدعم طرح الحياد وطرح المؤتمر الدولي الخاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، أتيتم للمطالبة بإنقاذ لبنان، وسوياً سننقذ لبنان".

وأوضح أن خروج الدولة عن مسار الحياد هو السبب الرئيسي لمشاكل لبنان والحروب، وجوهر الكيان اللبناني المستقل هو الحياد واختياره هو للحفاظ على دولة لبنان نفسها.

وتابع الراعي: لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بمؤتمر دولي لحل العقد التي تشل المؤسسات، ونريد من هذا المؤتمر تثبيت الحدود وتجديد دعم النظام الديمقراطي وإعلان حياد لبنان.

وطالب من المؤتمر الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات لتنفيذ القرارات الدولية المعنية بلبنان، وأن يحسم وضع خطة تنفيذية سريعة لمنع التوطين الفلسطيني وإعادة النازحين السوريين آمنين إلى بلدهم.

يتبع..