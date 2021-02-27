إيران تكشف حجم التبادل التجاري بينها ودول الجوار خلال 10 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن قيمة التبادل التجاري بين إيران و15 دولة جارة بلغت في غضون الأشهر العشرة الماضية، 30 مليار دولار، منها 16 مليارا و600 مليون دولار وبواقع 55 مليون طن من السلع غير النفطية، تعود الى صادرات البلاد.

ويأتي هذا الرقم مقابل 14.4 مليون طن وبقيمة 14 مليار دولار إجمالي الاستيراد الإيراني من تلك البلدان.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن بلادها تجمعها حدود برية مشتركة مع باكستان وأفغانستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق، بينما هناك 8 دول أخرى التي تجمعها حدود بحرية مشتركة مع إيران، وهي: روسيا وكازاخستان والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية في هذا الخصوص، فقد احتل كل من العراق والإمارات وتركيا وأفغانستان حسب التسلسل، المراكز الأول حتى الرابع في مجال استيراد البضائع الإيرانية خلال الأشهر العشرة الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وتلك الدول يعود إلى توفير أرضيات استثمارية جديدة وتعزيز الأسواق المتوفرة، وإبرام الاتفاقات التجارية، وتسويق السلع وفق المعايير الثقافية والاستهلاكية للدول المستهدفة، وإنشاء أو رفع مستوى البرامج المشتركة ذات الصلة بالتحويلات المالية والائتمانية مع هذه البلدان.