توقف العمل بأنبوب لنقل الغاز الطبيعي شرقي سوريا بعد استهداف مجهول له ... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر في مديرية حقول نفط الجبسة الحكومية بمدينة الشدادي، لمراسل "سبوتنيك" إن اعتداء لم تعرف طبيعته بعد، تعرض له خط نقل الغاز الطبيعي من معمل غاز الجبسة بالشدادي جنوبي محافظة الحسكة، مع محطة الريان بمحافظة حمص، اليوم السبت، ما أدى لتوقف ضخ ونقل الغاز إلى المحطة.

والاعتداء الجديد الذي استهدف أنابيب نقل الغاز في منطقة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي الغربي، هو الـ 20 من نوعه خلال السنوات التسع الأخيرة.

وتابعت المصادر أن الخط ينقل يوميا ما يقارب مليون و100 ألف مترمكعب من الغاز الطبيعي إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص وسط سوريا.

وبينت المصادر بأنه فور حدوث الاعتداء تم إيقاف عمليات الضخ عبر الخط بإغلاق صممات الضخ في المعمل، وسيتم غداً الأحد الاطلاع على موقع الاعتداء والعطل والمباشرة بإصلاحه وإعادته للخدمة من قبل ورش المديرية الحكومية.

وكشفت المصادر عن أن الخط تعرض منذ عام 2012 ولغاية العام الحالي 2021 لعدد من الاعتداءات الارهابية والتي تصل إلى حدود الـ 20 مرة نتيجة سيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية على المناطق التي يمر فيها مسار الخط.